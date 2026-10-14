台湾股市加权指数TAIEX下跌960.65点，跌幅1.95%，至48,341.31点。领先芯片制造商台湾积体电路制造股份有限公司的股价下跌1.97%。据《台北时报》报道，此次下跌发生在美国科技股隔夜遭抛售之后，同时胡塞武装袭击沙特阿拉伯一座机场后油价飙升。

台湾市场的抛售

台湾证券交易所主板的成交额从周一的8,945.2亿新台币升至1.125万亿新台币，即352.2亿美元。三大机构投资者合计净卖出1,984.46亿新台币的股票。根据交易所数据，外国投资者净卖出1,653.42亿新台币股票，为有记录以来规模第三大的净抛售。

Moore Securities Investment Consulting分析师Adam Lin将最初的跌势与美国半导体公司的下跌联系起来：费城半导体指数下跌2.67%。他表示，在韩国科技股大幅下跌后，以及市场猜测不断升温之际，卖盘加剧，其中包括对英伟达Vera Rubin平台交付可能延迟的猜测。

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存储芯片制造商承压

台湾存储芯片供应商Nanya Technology Corp的股价下跌7.4%。在韩国市场，KOSPI指数一度下跌超过6%，收盘下跌5.5%。SK海力士股价下跌10%，三星电子下跌超过7%。

有关中国CXMT Corp在一项预计将提高存储密度的技术上取得进展的报道称，进一步加大了该行业的压力。据这些报道，该公司曾考虑在今年年底前推出基于该技术的新服务器产品。

在日本，日经225指数下跌1.8%。Kioxia Holdings Corp股价下跌超过13%，Tokyo Electron Ltd下跌超过7%，Advantest Corp下跌超过8%。博通首席执行官陈福阳的评论也加剧了投资者的担忧。他将围绕人工智能的投资热潮比作赌博，并表示该行业尚未找到可持续的商业模式。

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