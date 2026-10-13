W Polsce duże sieci handlowe zaczęły ograniczać asortyment towarów na Halloween po serii ataków z użyciem noża w placówkach edukacyjnych. Jak donosi The Independent, sieć Biedronka usuwa z półek część produktów tematycznych, w tym zabawkowe noże i upiorne kostiumy, które mogą wywoływać niepożądane skojarzenia.

Ataki w placówkach edukacyjnych

Od końca ubiegłego tygodnia do polskich szkół skierowano ponad 20 tysięcy policjantów. 7 października 19-letni mężczyzna zranił 10 osób, w tym siebie, w szkole w Ostrołęce na północ od Warszawy.

Następnego dnia 15-letni były uczeń z kamerą na kasku zabił pracownika szkoły i zranił jeszcze dwóch pracowników szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach na północny wschód od Warszawy. W sobotę kolejne trzy osoby zostały ranne w placówce kształcenia ustawicznego w Warszawie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Politycy powiązali gwałtowny wzrost liczby takich przypadków z mediami społecznościowymi, w tym z rozpowszechnianiem ideologii pronazistowskiej, oraz brutalnymi grami wideo. Policja poinformowała, że od piątku zatrzymała 135 osób po skontrolowaniu 80 tysięcy szkół. W jednym przypadku u chłopca znaleziono pistolet, amunicję i noże; według organów ścigania stworzył on w Robloxie model swojej szkoły i symulował ataki na uczniów.

Reakcja detalistów

Największa polska sieć handlowa Biedronka, należąca do Jeronimo Martins, ogłosiła ograniczenie asortymentu halloweenowego. Sprzedawca artykułów dziecięcych Smyk również zaczął wycofywać akcesoria imitujące niebezpieczne narzędzia, w tym plastikowe noże i tasaki.

W Smyku oświadczono, że w obecnych okolicznościach obecność takich produktów w sklepie skierowanym do rodzin jest nieodpowiednia. Premier Donland Tusk powiedział, że fascynacja przemocą rośnie zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Czytaj nas na