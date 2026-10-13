В Польше крупные торговые сети начали сокращать ассортимент товаров к Хэллоуину после серии нападений с ножом в учебных заведениях. Как сообщает The Independent, сеть Biedronka убирает с полок часть тематических товаров, в частности игрушечные ножи и жуткие костюмы, которые могут вызывать нежелательные ассоциации.

Нападения в учебных заведениях

С конца прошлой недели в польские школы направили более 20 тысяч полицейских. 7 октября 19-летний юноша ранил 10 человек, включая себя, в школе в Остроленке к северу от Варшавы.

На следующий день 15-летний бывший ученик с камерой на шлеме убил сотрудника школы и ранил еще двух работников начальной школы в Лещидоле-Новинах к северо-востоку от Варшавы. В субботу еще три человека получили ранения в учреждении дальнейшего образования в Варшаве.

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Политики связали резкий рост числа таких случаев с социальными сетями, в частности распространением пронацистской идеологии, и жестокими видеоиграми. Полиция заявила, что с пятницы задержала 135 человек после инспекции 80 тысяч школ. В одном из случаев у мальчика нашли пистолет, боеприпасы и ножи; по данным правоохранителей, он создал в Roblox модель своей школы и имитировал нападения на учеников.

Реакция ретейлеров

Крупнейшая польская торговая сеть Biedronka, принадлежащая Jeronimo Martins, объявила о сокращении хэллоуинского ассортимента. Детский ретейлер Smyk также начал убирать аксессуары, имитирующие опасные орудия, в том числе пластиковые ножи и тесаки.

В Smyk заявили, что в нынешних обстоятельствах присутствие таких товаров в магазине, ориентированном на семьи, является неуместным. Премьер-министр Донланд Туск заявил о росте увлечения насилием как в Польше, так и в мире.

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