欧洲审计院院长托尼·墨菲表示，欧盟委员会提出的欧盟长期预算改革可能会加大对成员国如何使用共同资金的监管难度。Politico Europe报道。

墨菲表示，给予各国政府更大的支出重新分配自由将使资金追踪更加困难。他将这一拟议方法比作一种制度：各国将获得大量资金，并自行负责确保资金得到妥善使用。

覆盖多个领域的统一基金

在经历了受疫情、战争和气候冲击影响的时期后，欧盟委员会希望使下一份为期七年的欧盟预算更加灵活。该计划 предусматривает将约一半预算——七年内近1万亿欧元——投入一个统一基金。各国将能够把这笔资金用于从移民到农业和区域发展的各项目标。

其中一项创新是，将传统上拥有单独预算项目的共同农业政策纳入国家和区域伙伴关系计划基金。墨菲指出，随着欧盟资金与国家预算混合，布鲁塞尔将更难监管这些资金的实际用途。

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对透明度的担忧

根据欧洲审计院最新报告，去年欧盟预算资金的不当使用有所增加，业务操作中的错误估计约为50亿欧元。墨菲警告说，在新模式下，甚至评估这一指标都可能变得更加困难，因为各国审计机构拥有不同的权限和工作方法。

其办公室主任沃尔夫冈·施托尔茨补充说，审计人员多次发现此类机构的工作可靠性不足。与此同时，欧盟委员会为其提案辩护，称现行监管体系的关键原则将得到保留。委员会还强调，如有必要，它将能够要求成员国修改计划或实施纠正机制。

墨菲还提请关注欧盟后疫情恢复基金的经验，新的国家计划正是在此基础上制定的。他表示，各国更容易将资金投向需要的地方，但支出变得不那么透明：在这一机制下，欧盟每年仅公布100个最大资金接收者的数据。

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