Президент Европейской счётной палаты Тони Мёрфи заявил, что предложенная Европейской комиссией реформа долгосрочного бюджета ЕС может усложнить контроль за тем, как государства-члены расходуют общие средства. Об этом сообщает Politico Europe.

По словам Мёрфи, большая свобода национальных правительств в перераспределении расходов усложнит отслеживание средств. Он сравнил предложенный подход с системой, при которой государства будут получать значительные суммы и сами отвечать за надлежащее использование денег.

Единый фонд для нескольких направлений

Еврокомиссия стремится сделать следующий семилетний бюджет ЕС более гибким после периода, на который повлияли пандемия, войны и климатические потрясения. План предусматривает направление примерно половины бюджета — почти €1 трлн за семь лет — в единый фонд. Страны смогут использовать его для целей от миграции до сельского хозяйства и регионального развития.

Одним из нововведений является включение Общей сельскохозяйственной политики, которая традиционно имела отдельную бюджетную строку, в фонд Национальных и региональных партнёрских планов. Мёрфи отметил, что при смешении средств ЕС с национальными бюджетами Брюсселю будет сложнее контролировать их фактическое назначение.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Опасения по поводу прозрачности

Согласно последнему отчёту Европейской счётной палаты, в прошлом году ненадлежащее использование средств бюджета ЕС росло, а ошибки в операциях оценили примерно в €5 млрд. Мёрфи предупредил, что при новой модели может стать сложнее даже оценивать такой показатель, поскольку национальные аудиторские органы имеют разные полномочия и методы работы.

Глава его кабинета Вольфганг Штольц добавил, что аудиторы неоднократно выявляли недостаточную надёжность работы таких органов. В то же время Европейская комиссия защитила своё предложение, заявив, что ключевые принципы действующей системы контроля сохранятся. Комиссия также подчеркнула, что сможет требовать от государств-членов изменить планы или внедрить корректирующие механизмы при необходимости.

Мёрфи также обратил внимание на опыт постпандемического фонда восстановления ЕС, на основе которого разрабатывались новые национальные планы. По его словам, государствам стало легче направлять деньги туда, где они нужны, однако расходы стали менее прозрачными: в рамках этого механизма ЕС ежегодно публикует данные только о 100 крупнейших получателях средств.

Читай нас в