沙特阿拉伯领导的联军表示，其于周二清晨拦截并摧毁了胡塞武装向该国西南部城市海米斯穆谢特发射的两枚弹道导弹。The National报道称。

联军和当局的声明

联军发言人图尔基·马利基上校在X平台发文称，导弹已被拦截。声明未说明导弹的发射地点，也未报告可能的破坏或人员伤亡情况。

前一天，联军称已拦截针对利雅得及该王国南部的袭击。沙特阿拉伯新闻大臣萨勒曼·多萨里谴责胡塞武装针对平民和民用设施的袭击，并表示该国将保持强大，并团结在其领导层周围。

胡塞武装声明和机场运营

胡塞武装军事部门代表叶海亚·萨雷称，周一晚间一枚弹道导弹据称直接击中了利雅得的哈立德国王国际机场。他还声称，一架无人机据称击中了海米斯穆谢特的一处空军基地。报道未提供对这些说法的独立确认。

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沙特当局将哈立德国王机场暂停运营的措施延长至10月17日午夜。此前周六发生的一次袭击，据该媒体报道，造成13人死亡、300多人受伤。周日的另一次袭击造成1人死亡。

也门的战斗和人道局势

与此同时，在也门，政府军和胡塞武装正在争夺对塔伊兹市的控制权。国际移民组织估计，自8月局势升级以来，流离失所者人数已超过21.6万，其中至少17.2万人来自塔伊兹。

联合国人道主义事务协调厅表示，关键道路的关闭阻碍了平民通行、物资供应和人道援助运送。该机构称，至少54名平民死亡，其中一半是儿童；另有171人受伤，其中包括107名妇女和儿童。

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