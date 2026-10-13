Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что рано утром во вторник перехватила и уничтожила две баллистические ракеты, запущенные хуситами в направлении города Хамис-Мушайт на юго-западе страны. Об этом сообщает The National.

Заявления коалиции и властей

Представитель коалиции полковник Турки аль-Малики сообщил о перехвате ракет в публикации в X. В заявлении не уточнялось место запуска ракет, а также не сообщалось о возможных разрушениях или пострадавших.

Накануне коалиция заявляла о перехвате атак в направлении Эр-Рияда и юга королевства. Министр информации Саудовской Аравии Салман ад-Досари осудил атаки хуситов на гражданских лиц и гражданские объекты и заявил, что страна останется сильной и сплоченной вокруг своего руководства.

Заявления хуситов и работа аэропорта

Представитель военного крыла хуситов Яхъя Сари заявил о якобы прямом попадании баллистической ракеты по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде в понедельник вечером. Он также утверждал, что беспилотник якобы поразил авиабазу в Хамис-Мушайте. Независимого подтверждения этих заявлений в сообщении не приводится.

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Саудовские власти продлили приостановку работы аэропорта имени короля Халида до полуночи 17 октября. Это произошло после атаки в субботу, в результате которой, по данным издания, погибли 13 человек и более 300 получили ранения. Еще одна атака в воскресенье унесла жизнь одного человека.

Бои и гуманитарная ситуация в Йемене

Тем временем в Йемене правительственные силы и хуситы ведут бои за контроль над городом Таиз. Международная организация по миграции оценивает число перемещенных лиц с начала эскалации в августе более чем в 216 тысяч, по меньшей мере 172 тысячи из них — из Таиза.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что закрытие ключевых дорог затрудняет передвижение гражданских лиц, поставки товаров и доставку гуманитарной помощи. По данным агентства, погибли по меньшей мере 54 мирных жителя, половина из них — дети; еще 171 человек получил ранения, среди них 107 женщин и детей.

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