Саудівська коаліція заявила про перехоплення двох ракет хуситів — The National

Коаліція на чолі з Саудівською Аравією заявила, що рано-вранці у вівторок перехопила та знищила дві балістичні ракети, які хусити запустили в напрямку міста Хаміс-Мушайт на південному заході країни. Про це повідомляє The National.

Заява коаліції та влади

Речник коаліції полковник Туркі аль-Малікі повідомив про перехоплення ракет у дописі в X. У заяві не уточнювали місце запуску ракет, а також не повідомляли про можливі руйнування чи постраждалих.

Напередодні коаліція заявляла про перехоплення атак у напрямку Ер-Ріяда та півдня королівства. Міністр інформації Саудівської Аравії Салман ад-Досарі засудив атаки хуситів на цивільних і цивільні об'єкти та заявив, що країна залишатиметься сильною й згуртованою навколо свого керівництва.

Заяви хуситів і робота аеропорту

Представник військового крила хуситів Ях'я Сарі заявив про нібито пряме влучання балістичної ракети по міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді в понеділок увечері. Він також стверджував, що безпілотник нібито влучив по авіабазі в Хаміс-Мушайті. Незалежного підтвердження цих заяв у повідомленні не наведено.

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Саудівська влада продовжила призупинення роботи аеропорту імені короля Халіда до опівночі 17 жовтня. Це сталося після атаки в суботу, внаслідок якої, за даними видання, загинули 13 людей і понад 300 дістали поранення. Ще одна атака в неділю забрала життя однієї людини.

Бої та гуманітарна ситуація в Ємені

Тим часом у Ємені урядові сили та хусити ведуть бої за контроль над містом Таїз. Міжнародна організація з міграції оцінює кількість переміщених осіб від початку ескалації у серпні у понад 216 тисяч, щонайменше 172 тисячі з них — із Таїза.

Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомило, що закриття ключових доріг ускладнює пересування цивільних, постачання товарів і доставку гуманітарної допомоги. За даними агентства, загинули щонайменше 54 цивільні, половина з них — діти; ще 171 людину було поранено, серед них 107 жінок і дітей.

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