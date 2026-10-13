Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej poinformowała, że we wtorek wczesnym rankiem przechwyciła i zniszczyła dwie rakiety balistyczne wystrzelone przez Huti w kierunku miasta Chamis Muszajt w południowo-zachodniej części kraju. Informuje o tym The National.

Oświadczenia koalicji i władz

Rzecznik koalicji, pułkownik Turki al-Maliki, poinformował o przechwyceniu rakiet we wpisie na X. W oświadczeniu nie sprecyzowano miejsca wystrzelenia rakiet ani nie podano informacji o możliwych zniszczeniach lub poszkodowanych.

Dzień wcześniej koalicja informowała o przechwyceniu ataków wymierzonych w Rijad i południe królestwa. Minister informacji Arabii Saudyjskiej Salman ad-Dosari potępił ataki Huti na cywilów i obiekty cywilne oraz oświadczył, że kraj pozostanie silny i zjednoczony wokół swojego przywództwa.

Oświadczenia Huti i funkcjonowanie lotniska

Rzecznik skrzydła wojskowego Huti Jahja Sari oświadczył, że w poniedziałek wieczorem rakieta balistyczna miała bezpośrednio trafić w Międzynarodowe Lotnisko im. Króla Chalida w Rijadzie. Twierdził również, że dron miał trafić w bazę lotniczą w Chamis Muszajt. W materiale nie przedstawiono niezależnego potwierdzenia tych twierdzeń.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Saudyjskie władze przedłużyły zawieszenie działalności lotniska im. Króla Chalida do północy 17 października. Nastąpiło to po sobotnim ataku, w którym według publikacji zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. Kolejny atak w niedzielę pochłonął życie jednej osoby.

Walki i sytuacja humanitarna w Jemenie

Tymczasem w Jemenie siły rządowe i Huti walczą o kontrolę nad miastem Taiz. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji szacuje, że od początku eskalacji w sierpniu przesiedlonych zostało ponad 216 tys. osób, z czego co najmniej 172 tys. pochodzi z Taiz.

Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej poinformowało, że zamknięcie kluczowych dróg utrudnia przemieszczanie się ludności cywilnej, dostawy towarów i dostarczanie pomocy humanitarnej. Według agencji zginęło co najmniej 54 cywilów, z czego połowę stanowiły dzieci; kolejne 171 osób zostało rannych, w tym 107 kobiet i dzieci.

Czytaj nas na