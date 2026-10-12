У Непалі обрали трьох віцепрезидентів Непальського конгресу — Kathmandu Post

У Катманду, Непал, на 15-му генеральному з’їзді Непальського конгресу віцепрезидентами обрали Чандру Канта Бхандарі, Мадху Ачар’ю та Бінода Кумара Чоудхарі. Три посади генеральних секретарів здобули Прадип Паудел, Удая Шумшер Рана та Діла Сангроула (Панта), повідомляє Kathmandu Post.

Результати виборів віцепрезидентів

Бхандарі та Ачар’я перемогли на двох відкритих посадах віцепрезидентів, а Чоудхарі обрали за інклюзивною категорією. Бхандарі набрав 3735 голосів, Ачар’я — 2342, а Чоудхарі — 1745.

У боротьбі за відкриті посади віцепрезидентів Ачар’я випередив Говінду Бхаттараї на 590 голосів: той здобув 1752 голоси. Сурендрарадж Панде отримав 1673 голоси, а Дханрадж Гурунг — 1596. У голосуванні за інклюзивною категорією Чоудхарі переміг Джівана Паріяра з відривом у 87 голосів: Паріяр набрав 1658 голосів.

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Нові генеральні секретарі

Паудел очолив перегони за посади генеральних секретарів із 4194 голосами. Сангроула отримала 3118 голосів, а Рана — 2330. Паудел і Рана здобули дві відкриті посади, тоді як Сангроулу обрали на посаді, зарезервованій для жінок.

Рана випередив Суніла Кумара Шарму на 73 голоси — Шарма набрав 2257 голосів. У жіночій категорії Сангроула перемогла Махалакшмі Упадх’яй, відому як Діна, з перевагою у 254 голоси: Упадх’яй отримала 2864 голоси. Сангроула стала першою жінкою в історії Непальського конгресу, обраною генеральною секретаркою.

Зміни в керівництві

Паудел раніше став генеральним секретарем на спеціальному з’їзді партії цього року та зберіг посаду після регулярного з’їзду. Під час спеціального з’їзду Рана і Сангроула приєдналися до табору, очолюваного Гаганом Тхапою. Раніше їх пов’язували з колишнім президентом партії Шером Бахадуром Деубою. На регулярному з’їзді Рана та Сангроула здобули посади генеральних секретарів.

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