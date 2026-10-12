尼泊尔选出三名尼泊尔大会党副主席——《加德满都邮报》
据《加德满都邮报》报道，在尼泊尔加德满都举行的尼泊尔大会党第15次全国代表大会上，Chandra Kant Bhandari、Madhu Acharya和Binod Kumar Chaudhary当选副主席。Pradip Paudel、Udaya Shumsher Rana和Dila Sangroula（Panta）赢得三个总书记职位。
副主席选举结果
Bhandari和Acharya赢得两个公开副主席职位，Chaudhary则在包容性类别中当选。Bhandari获得3735票，Acharya获得2342票，Chaudhary获得1745票。
在公开副主席职位的竞争中，Acharya以590票优势领先Govinda Bhattarai；Bhattarai获得1752票。Surendraraj Pandey获得1673票，Dhanraj Gurung获得1596票。在包容性类别投票中，Chaudhary以87票优势击败Jeevan Pariyar；Pariyar获得1658票。
更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.
新任总书记
Paudel以4194票领跑总书记职位的竞选。Sangroula获得3118票，Rana获得2330票。Paudel和Rana赢得两个公开职位，而Sangroula当选为女性保留职位的总书记。
Rana以73票优势领先Sunil Kumar Sharma；Sharma获得2257票。在女性类别中，Sangroula以254票优势击败Mahalaxmi Upadhyay（又名Dena）；Upadhyay获得2864票。Sangroula成为尼泊尔大会党历史上首位当选总书记的女性。
领导层变化
Paudel此前在该党今年举行的特别代表大会上成为总书记，并在常规代表大会后保住了这一职位。在特别代表大会期间，Rana和Sangroula加入了由Gagan Thapa领导的阵营。此前，他们与该党前主席Sher Bahadur Deuba有关联。在常规代表大会上，Rana和Sangroula赢得了总书记职位。