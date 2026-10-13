意大利学生在罗马蒙特奇托里奥广场的众议院前搭起帐篷，并在该国多个城市的大学附近搭帐篷。此次行动针对高昂的生活成本和住房租金，以及学生宿舍短缺问题，Interia报道。

大学附近的帐篷

帐篷不仅出现在罗马，还出现在意大利从北到南十多所大学附近，其中包括米兰、博洛尼亚、帕维亚、热那亚和莱切。此次行动由学生联盟组织。参与者使用的口号涉及在意大利生活要花多少钱。

学生表示，他们也在抗议他们认为住房政策的失败，以及将受教育权转变为私营机构的利润来源。他们指出，三年前他们已经搭过帐篷，抗议房间和公寓租金高昂。

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资金要求

学生联盟在ANSA通讯社援引的一份声明中批评，将国家复苏计划的资金投向私营主体。该组织要求至少为公立大学和保障受教育权提供70亿欧元。

学生组织协调人萨布丽娜·布里佐拉表示，住房状况正在恶化。她说，高等教育部长安娜·贝尔尼尼宣布将为学生新增6万个住宿名额，但目前仅新增3.3万个。

布里佐拉称，新增名额中只有3.8%位于公共建筑内。她表示，私营管理的学生公寓中一个房间的月租最高可达1000欧元。意大利的抗议活动发生在法国一波示威之后，参与者包括大学生、中学生、工会、政治人士和学生家长。

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