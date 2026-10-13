Włoscy studenci rozstawili namioty przed Izbą Deputowanych na placu Montecitorio w Rzymie, a także przy uniwersytetach w kilku miastach kraju. Akcja jest wymierzona w wysokie koszty życia i najmu mieszkań oraz niedobór domów studenckich, informuje Interia.

Namioty przy uniwersytetach

Namioty pojawiły się nie tylko w Rzymie, lecz także przy ponad dziesięciu uniwersytetach od północy po południe Włoch, w tym w Mediolanie, Bolonii, Pawii, Genui i Lecce. Organizatorem akcji był Związek Studentów. Uczestnicy używają hasła o tym, ile kosztuje życie we Włoszech.

Studenci oświadczyli, że protestują również przeciwko, ich zdaniem, porażce polityki mieszkaniowej oraz przekształcaniu prawa do nauki w źródło zysku dla prywatnych podmiotów. Zaznaczyli, że już trzy lata temu rozstawiali namioty, protestując przeciwko wysokim cenom wynajmu pokoi i mieszkań.

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Żądania dotyczące finansowania

W oświadczeniu cytowanym przez agencję ANSA Związek Studentów skrytykował kierowanie środków z Narodowego Planu Odbudowy do prywatnych podmiotów. Organizacja domaga się co najmniej 7 mld euro dla publicznych uniwersytetów i zapewnienia prawa do nauki.

Koordynatorka organizacji studenckiej Sabrina Brizzola oświadczyła, że sytuacja mieszkaniowa się pogarsza. Według niej minister szkolnictwa wyższego Anna Bernini zapowiedziała utworzenie 60 tys. miejsc zakwaterowania dla studentów, jednak dotychczas utworzono 33 tys.

Brizzola twierdzi, że jedynie 3,8% utworzonych miejsc znajduje się w budynkach publicznych. Według niej pokój w prywatnie zarządzanych domach studenckich może kosztować do 1 tys. euro miesięcznie. Protesty we Włoszech odbywają się po fali demonstracji we Francji z udziałem studentów, licealistów, związków zawodowych, polityków i rodziców uczniów.

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