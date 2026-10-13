Итальянские студенты установили палатки перед Палатой депутатов на площади Монтечиторио в Риме, а также у университетов в нескольких городах страны. Акция направлена против высокой стоимости жизни и аренды жилья, а также нехватки студенческих общежитий, сообщает Interia.

Палатки у университетов

Палатки появились не только в Риме, но и у более чем десяти университетов с севера до юга Италии, в частности в Милане, Болонье, Павии, Генуе и Лечче. Организатором акции выступил Союз студентов. Участники используют лозунг о том, сколько стоит жизнь в Италии.

Студенты заявили, что также протестуют против, по их мнению, провала жилищной политики и превращения права на обучение в источник прибыли для частных структур. Они отметили, что уже устанавливали палатки три года назад, протестуя против высоких цен на аренду комнат и квартир.

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Требования по финансированию

В заявлении, которое цитирует агентство ANSA, Союз студентов раскритиковал направление средств из Национального плана восстановления частным субъектам. Организация требует не менее 7 млрд евро для государственных университетов и обеспечения права на обучение.

Координатор студенческой организации Сабрина Бриццола заявила, что ситуация с жильем ухудшается. По ее словам, министр высшего образования Анна Бернини анонсировала создание 60 тыс. мест для проживания студентов, однако пока создано 33 тыс.

Бриццола утверждает, что лишь 3,8% созданных мест расположены в государственных зданиях. По ее словам, комната в частно управляемых студенческих резиденциях может стоить до 1 тыс. евро в месяц. Протесты в Италии проходят после волны демонстраций во Франции с участием студентов, лицеистов, профсоюзов, политиков и родителей школьников.

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