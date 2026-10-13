美国总统唐纳德·特朗普表示，他不相信中国和俄罗斯——侵略国——正在向伊朗提供帮助。据他称，如果协助德黑兰，北京和莫斯科将“损失太多”。Asharq Al-Awsat援引特朗普在Truth Social上的发文报道了此事。

特朗普的声明

特朗普指出，他看到其批评者和政治对手声称中国和俄罗斯支持伊朗。他推测，如果确实提供了此类援助，其程度也非常低，但补充说，他根本不认为这种援助真实存在。这位美国总统还表示，华盛顿会很快获悉这种支持。

特朗普7月曾表示，他相信中国和俄罗斯不会在与伊朗的战争中向德黑兰提供帮助。与此同时，他警告说，北京或莫斯科参与支持伊朗对它们而言将是“非常糟糕的”。

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中国和俄罗斯的立场

据该媒体报道，自2月28日起，美国和伊朗一直处于战争状态。当时，美国和以色列袭击了伊朗，德黑兰则作为回应打击了以色列以及设有美军基地的波斯湾国家。消息来源称，随后美以对伊朗的打击以及以色列对黎巴嫩的袭击，导致数千人死亡、数百万人流离失所。

特朗普此前称，中国国家主席习近平和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在这场战争中保持中立。俄罗斯——侵略国——和中国与伊朗保持密切关系。莫斯科表示，这场战争可能引发中东核军备竞赛，而北京谴责美国对德黑兰的打击是对伊朗主权的粗暴侵犯。

上个月，中国领导人访问华盛顿期间，特朗普警告习近平不要支持伊朗。当时，美国驻华大使表示，北京已向美方保证不会提供此类支持。此事发生在有报道称中国向伊朗供应中国制造的便携式防空导弹发射装置，并帮助德黑兰规避制裁以销售石油之际。

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