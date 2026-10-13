Трамп не вірить, що Китай і Росія допомагають Ірану — Asharq Al-Awsat

У США президент Дональд Трамп заявив, що не вірить у допомогу Ірану з боку Китаю та Росії — держави-агресора. За його словами, Пекін і Москва мають «надто багато втратити», якщо сприятимуть Тегерану. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на допис Трампа у Truth Social.

Заява Трампа

Трамп зазначив, що бачив твердження своїх критиків і політичних опонентів про підтримку Ірану з боку Китаю та Росії. Він припустив, що якщо така допомога і надається, то її рівень є дуже низьким, але додав, що взагалі не вважає її реальною. Президент США також заявив, що Вашингтон швидко дізнався б про таку підтримку.

У липні Трамп казав, що довіряє Китаю та Росії в питанні ненадання допомоги Тегерану у війні з Іраном. Водночас він попереджав, що участь Пекіна або Москви у підтримці Ірану була б для них «дуже поганою».

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Позиції Китаю та Росії

За даними видання, США та Іран перебувають у стані війни з 28 лютого, коли США та Ізраїль атакували Іран, а Тегеран у відповідь завдав ударів по Ізраїлю та державах Перської затоки, де розміщені американські бази. Подальші американсько-ізраїльські удари по Ірану та ізраїльські атаки на Ліван, за даними джерела, призвели до загибелі тисяч людей і переміщення мільйонів.

Трамп раніше називав голову КНР Сі Цзіньпіна та президента Росії Володимира Путіна нейтральними у війні. Росія — держава-агресор — і Китай підтримують тісні зв’язки з Іраном. Москва заявляла, що війна може спричинити гонку ядерних озброєнь на Близькому Сході, тоді як Пекін засудив американські удари по Тегерану як грубе порушення суверенітету Ірану.

Минулого місяця Трамп застеріг Сі Цзіньпіна від підтримки Ірану під час візиту китайського лідера до Вашингтона. Посол США в Китаї тоді заявив, що Пекін запевнив американську сторону у ненаданні такої підтримки. Це відбулося на тлі повідомлень про постачання Ірану китайських переносних пускових установок ракет ППО та допомогу Тегерану в обході санкцій для продажу нафти.

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