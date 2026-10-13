В США президент Дональд Трамп заявил, что не верит в помощь Ирану со стороны Китая и России — государства-агрессора. По его словам, Пекину и Москве есть «слишком много чего терять», если они будут содействовать Тегерану. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на публикацию Трампа в Truth Social.

Заявление Трампа

Трамп отметил, что видел утверждения своих критиков и политических оппонентов о поддержке Ирана со стороны Китая и России. Он предположил, что если такая помощь и оказывается, то ее уровень очень низкий, однако добавил, что вообще не считает ее реальной. Президент США также заявил, что Вашингтон быстро узнал бы о такой поддержке.

В июле Трамп говорил, что доверяет Китаю и России в вопросе непредоставления помощи Тегерану в войне с Ираном. В то же время он предупреждал, что участие Пекина или Москвы в поддержке Ирана было бы для них «очень плохим».

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Позиции Китая и России

По данным издания, США и Иран находятся в состоянии войны с 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран, а Тегеран в ответ нанес удары по Израилю и государствам Персидского залива, где размещены американские базы. Последующие американо-израильские удары по Ирану и израильские атаки на Ливан, по данным источника, привели к гибели тысяч людей и перемещению миллионов.

Трамп ранее называл председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина нейтральными в войне. Россия — государство-агрессор — и Китай поддерживают тесные связи с Ираном. Москва заявляла, что война может спровоцировать гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке, тогда как Пекин осудил американские удары по Тегерану как грубое нарушение суверенитета Ирана.

В прошлом месяце Трамп предостерег Си Цзиньпина от поддержки Ирана во время визита китайского лидера в Вашингтон. Посол США в Китае тогда заявил, что Пекин заверил американскую сторону в непредоставлении такой поддержки. Это произошло на фоне сообщений о поставках Ирану китайских переносных пусковых установок ракет ПВО и помощи Тегерану в обходе санкций для продажи нефти.

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