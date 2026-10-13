W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump oświadczył, że nie wierzy w pomoc dla Iranu ze strony Chin i Rosji — państwa agresora. Według niego Pekin i Moskwa mają „zbyt wiele do stracenia”, jeśli będą wspierać Teheran. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na wpis Trumpa w serwisie Truth Social.

Oświadczenie Trumpa

Trump zaznaczył, że widział twierdzenia swoich krytyków i politycznych przeciwników o wsparciu Iranu ze strony Chin i Rosji. Przypuścił, że jeśli taka pomoc jest udzielana, jej skala jest bardzo niewielka, jednak dodał, że w ogóle nie uważa jej za realną. Prezydent USA oświadczył również, że Waszyngton szybko dowiedziałby się o takim wsparciu.

W lipcu Trump mówił, że ufa Chinom i Rosji w kwestii nieudzielania pomocy Teheranowi w wojnie z Iranem. Jednocześnie ostrzegał, że udział Pekinu lub Moskwy we wspieraniu Iranu byłby dla nich „bardzo zły”.

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Stanowiska Chin i Rosji

Według publikacji Stany Zjednoczone i Iran są w stanie wojny od 28 lutego, kiedy USA i Izrael zaatakowały Iran, a Teheran w odpowiedzi uderzył w Izrael oraz państwa Zatoki Perskiej, gdzie znajdują się amerykańskie bazy. Dalsze amerykańsko-izraelskie uderzenia na Iran oraz izraelskie ataki na Liban, według źródła, doprowadziły do śmierci tysięcy ludzi i przesiedlenia milionów.

Trump wcześniej nazywał przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga i prezydenta Rosji Władimira Putina neutralnymi w tej wojnie. Rosja — państwo agresor — i Chiny utrzymują bliskie relacje z Iranem. Moskwa oświadczyła, że wojna może wywołać wyścig zbrojeń nuklearnych na Bliskim Wschodzie, podczas gdy Pekin potępił amerykańskie uderzenia na Teheran jako rażące naruszenie suwerenności Iranu.

W ubiegłym miesiącu Trump ostrzegł Xi Jinpinga przed wspieraniem Iranu podczas wizyty chińskiego przywódcy w Waszyngtonie. Ambasador USA w Chinach oświadczył wówczas, że Pekin zapewnił stronę amerykańską o nieudzielaniu takiego wsparcia. Stało się to w kontekście doniesień o dostawach dla Iranu chińskich przenośnych wyrzutni rakiet przeciwlotniczych oraz pomocy Teheranowi w obchodzeniu sankcji w celu sprzedaży ropy.

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