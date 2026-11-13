W Polsce rezygnacja wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego jest już u premiera Donalda Tuska. Jak podaje RMF24, potwierdził to wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W komentarzu dla TVN24 Zgorzelski stwierdził, że Bartoszewski prawdopodobnie odejdzie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jednocześnie zaznaczył, że ostateczna decyzja należy do szefa rządu.

Podejrzenia prokuratury

We wtorek prokurator Mazowieckiego Wydziału Prokuratury Krajowej postawił Bartoszewskiemu zarzuty, między innymi dotyczące przywłaszczenia powierzonych mu w zarząd środków i mienia. Według prokuratury mienie i środki zostały mu powierzone przez Andrzeja Ciechanowieckiego oraz fundację Non Omnis Moriar.

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Epizod dotyczący środków, według prokuratury, obejmuje okres od 9 lipca 2012 roku do 20 lutego 2015 roku. Chodzi o 1 mln funtów szterlingów, 405 tys. euro i ponad 6,6 mln złotych.

Stanowisko urzędnika

Drugie podejrzenie dotyczy, według prokuratury, możliwego udaremniania zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Chodzi o działania polegające na ukrywaniu, zbywaniu i darowaniu składników majątku w okresie od 16 lipca 2012 roku do 9 marca 2022 roku.

Bartoszewski, poseł na Sejm z Polskiego Stronnictwa Ludowego, pełni funkcję wiceministra spraw zagranicznych od grudnia 2023 roku. Zrzekł się immunitetu poselskiego i po postawieniu zarzutów oświadczył, że nie przyznaje się do winy oraz będzie bronił prawdy i swojego dobrego imienia przed wszystkimi instancjami.

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