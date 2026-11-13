在波兰，外交部副部长瓦迪斯瓦夫·特奥菲尔·巴尔托谢夫斯基的辞呈已交到总理唐纳德·图斯克手中。据RMF24报道，波兰人民党代表、众议院副议长彼得·兹戈热尔斯基证实了这一消息。

兹戈热尔斯基在接受TVN24采访时表示，巴尔托谢夫斯基可能将离开外交部。同时，他指出，最终决定权仍在政府首脑手中。

检方的嫌疑指控

周二，波兰国家检察院马佐夫舍分部的一名检察官对巴尔托谢夫斯基提出嫌疑指控，其中包括侵占交由其管理的资金和财产。检方称，这些财产和资金由安杰伊·切哈诺维茨基及Non Omnis Moriar基金会托付给他。

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据检方称，涉及资金的事件涵盖2012年7月9日至2015年2月20日期间。涉案金额为100万英镑、40.5万欧元以及超过660万兹罗提。

官员的立场

检方表示，第二项嫌疑指控涉及可能妨碍满足债权人的要求。此事涉及在2012年7月16日至2022年3月9日期间隐匿、转让和赠与财产组成部分的行为。

巴尔托谢夫斯基是波兰人民党籍众议员，自2023年12月起担任外交部副部长。他放弃了议员豁免权，并在被提出嫌疑指控后表示，他不承认有罪，将在所有机构捍卫真相和自己的名誉。

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