Дания привлекает IKEA к подготовке страны к возможной войне с Россией — Reuters

Магазины IKEA в Копенгагене можно быстро переоборудовать в убежища или временные больницы. В случае чрезвычайной ситуации рестораны сети будут обеспечивать людей едой, генераторы будут поставлять электроэнергию, а на складах можно будет найти кровати для пациентов, передает Reuters.

«Мы хотим быть хорошим соседом. Мы хотим быть компанией, которая сможет поддержать общество в случае кризиса», — сказал Торбен Мортенсен, начальник службы безопасности крупнейшего магазина IKEA в Дании.

Сеть IKEA входит в состав Корпоративной коалиции Дании по вопросам готовности к кризисным ситуациям. В нее входят частные компании, готовые оказывать услуги и помощь во время чрезвычайных ситуаций или после них. Речь идет о кроватях, продуктах питания, грузовиках и работе специализированного персонала.

«IKEA — это очень хороший пример, потому что никто бы не включил её в список кризисных ресурсов. В магазине IKEA есть помещения, товары, пищеблоки и генераторы», — сказала генеральный директор сети Майя Бролоес.

Такой подход отражает более широкую тенденцию в Европе — привлекать частный бизнес к преодолению последствий различных непредвиденных ситуаций.

По данным журналистов, дополнительную актуальность этим усилиям придала волна саботажей, кибератак и других инцидентов, которые европейские чиновники связывают с российской гибридной войной. Разведывательная служба Дании ранее предупреждала, что Кремль может активизировать такую деятельность в ближайшие месяцы. Гибридные атаки представляют угрозу для стран НАТО и других западных государств.

Источник: Reuters

Ранее Дания заявила об активизации российских диверсий против поставщиков оружия Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия может напасть на страну-члена НАТО в течение ближайших пяти лет. Это позволит проверить альянс на прочность.

Диктатор Путин перед встречей с американской делегацией в составе спецпосланника США Стива Виткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера заявил, что РФ якобы готова воевать с Европой, но не имеет такого намерения.

В случае нападения РФ на членов НАТО Альянс может нанести превентивный удар по целям на российской территории, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Президент Украины Владимир Зеленский считает вполне вероятным, что Россия может открыть второй фронт против другого европейского государства ещё до окончания войны в Украине.