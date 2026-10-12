W Niemczech zatrzymano dwóch obywateli Turcji w związku z podpaleniem stacji Starlink w Woli Krobowskiej w województwie mazowieckim w Polsce. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Polski Marcin Kierwiński.

Zatrzymania w Niemczech

Według RMF24 Kierwiński oświadczył, że zatrzymani są odpowiedzialni za podpalenie. Informacja o udziale tych osób została przedstawiona w materiale jako oświadczenie ministra.

Zatrzymania miały miejsce na terytorium Niemiec, podczas gdy do podpalenia doszło w Polsce.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Podpalenie w województwie mazowieckim

Do podpalenia doszło w nocy z 23 na 24 września 2026 roku. RMF24 wskazuje, że stacja znajduje się w Woli Krobowskiej na Mazowszu.

RMF24 opublikowało informację o zatrzymaniach 12 października 2026 roku. W chwili publikacji redakcja podała, że bardziej szczegółowe informacje pojawią się później.

W materiale RMF24 wskazano, że źródłami informacji dla tego przekazu są redakcja oraz Polska Agencja Prasowa PAP.

Czytaj nas na