W Niemczech zatrzymano dwie osoby w sprawie podpalenia Starlinka w Polsce — RMF24
W Niemczech zatrzymano dwóch obywateli Turcji w związku z podpaleniem stacji Starlink w Woli Krobowskiej w województwie mazowieckim w Polsce. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Polski Marcin Kierwiński.
Zatrzymania w Niemczech
Według RMF24 Kierwiński oświadczył, że zatrzymani są odpowiedzialni za podpalenie. Informacja o udziale tych osób została przedstawiona w materiale jako oświadczenie ministra.
Zatrzymania miały miejsce na terytorium Niemiec, podczas gdy do podpalenia doszło w Polsce.
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Podpalenie w województwie mazowieckim
Do podpalenia doszło w nocy z 23 na 24 września 2026 roku. RMF24 wskazuje, że stacja znajduje się w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
RMF24 opublikowało informację o zatrzymaniach 12 października 2026 roku. W chwili publikacji redakcja podała, że bardziej szczegółowe informacje pojawią się później.
W materiale RMF24 wskazano, że źródłami informacji dla tego przekazu są redakcja oraz Polska Agencja Prasowa PAP.