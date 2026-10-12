У Німеччині затримали двох у справі про підпал Starlink у Польщі — RMF24
У Німеччині затримали двох громадян Туреччини у зв’язку з підпалом станції Starlink у Волі Кробовській, що в Мазовецькому воєводстві Польщі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський.
Затримання в Німеччині
За даними RMF24, Кервінський заявив, що затримані відповідальні за підпал. Відомості про причетність цих людей у матеріалі подано як заяву міністра.
Затримання відбулося на території Німеччини, тоді як підпал стався в Польщі.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Підпал у Мазовецькому воєводстві
Підпал стався вночі з 23 на 24 вересня 2026 року. RMF24 вказує, що станція розташована у Волі Кробовській на Мазовші.
RMF24 оприлюднило інформацію про затримання 12 жовтня 2026 року. На час публікації видання повідомило, що докладніші відомості з’являться згодом.
У матеріалі RMF24 вказано, що джерелами повідомлення для цієї інформації є видання та Польська агенція преси PAP.