У Німеччині затримали двох у справі про підпал Starlink у Польщі — RMF24

У Німеччині затримали двох громадян Туреччини у зв’язку з підпалом станції Starlink у Волі Кробовській, що в Мазовецькому воєводстві Польщі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський.

Затримання в Німеччині

За даними RMF24, Кервінський заявив, що затримані відповідальні за підпал. Відомості про причетність цих людей у матеріалі подано як заяву міністра.

Затримання відбулося на території Німеччини, тоді як підпал стався в Польщі.

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Підпал у Мазовецькому воєводстві

Підпал стався вночі з 23 на 24 вересня 2026 року. RMF24 вказує, що станція розташована у Волі Кробовській на Мазовші.

RMF24 оприлюднило інформацію про затримання 12 жовтня 2026 року. На час публікації видання повідомило, що докладніші відомості з’являться згодом.

У матеріалі RMF24 вказано, що джерелами повідомлення для цієї інформації є видання та Польська агенція преси PAP.

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