В Германии задержали двоих по делу о поджоге Starlink в Польше — RMF24

В Германии задержали двух граждан Турции в связи с поджогом станции Starlink в Воле-Кробовской в Мазовецком воеводстве Польши. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский.

Задержания в Германии

По данным RMF24, Кервиньский заявил, что задержанные ответственны за поджог. Сведения о причастности этих людей в материале представлены как заявление министра.

Задержания произошли на территории Германии, тогда как поджог произошел в Польше.

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Поджог в Мазовецком воеводстве

Поджог произошел в ночь с 23 на 24 сентября 2026 года. RMF24 указывает, что станция расположена в Воле-Кробовской на Мазовии.

RMF24 опубликовало информацию о задержаниях 12 октября 2026 года. На момент публикации издание сообщило, что более подробные сведения появятся позднее.

В материале RMF24 указано, что источниками информации для этого сообщения являются издание и Польское агентство печати PAP.

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