Polski przewoźnik PKP Intercity w grudniu wprowadzi nowy rozkład jazdy na sezon 2026/2027, który przewiduje 600 codziennych połączeń. To o 69 kursów więcej niż w poprzednim sezonie. Latem liczba codziennych połączeń ma wzrosnąć do 622, informuje RMF24.

Regularne kursy na głównych trasach

Jedną z głównych zmian będą cykliczne odjazdy pociągów na najbardziej obciążonych trasach. W zależności od kierunku połączenia będą kursować co 30 minut, godzinę, dwie lub cztery godziny.

Na trasie Warszawa — Szczecin pociągi będą odjeżdżać co dwie godziny, na przemian jako ekspresowe i ekonomiczne. Między Warszawą a Poznaniem ekspresy planowane są co godzinę, a pociągi ekonomiczne — co dwie godziny. Połączenia między Warszawą a Trójmiastem przez większą część dnia będą dostępne co 30 minut.

Podobna zasada będzie obowiązywać między innymi na trasach Kraków — Warszawa — Trójmiasto, Szczecin — Poznań — Łódź — Kraków oraz Warszawa — Rzeszów — Przemyśl.

Nowe połączenia

Na trasie Warszawa — Kraków pojawią się dwa nowe pociągi ekonomiczne: TLK Wit Stwosz, który będzie kursował między Białymstokiem a Zakopanem, oraz IC Zamenhof na trasie Białystok — Kraków. Łącznie między Warszawą a Krakowem planowane są 32 pociągi dziennie.

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Dla województwa podkarpackiego zostaną dodane połączenia do Warszawy pociągami IC Banach i IC Siarkowiec. Na linii Bielsko-Biała — Kraków będzie osiem codziennych kursów, w tym nowe IC Czupel, IC Klimczok, IC Rysianka i IC Pilsko.

Przewoźnik zapowiedział także nocny pociąg IC Podhalanin do Zakopanego, IC Mewa z Chełma do Świnoujścia oraz IC Lajkonik z Krakowa do Szczecina. Między Warszawą a Białymstokiem będzie kursować 15 par pociągów dziennie — o jedną więcej niż wcześniej.

Szybsze podróże i zmiany w Warszawie

Najszybszy pociąg EIP pokona trasę Gdańsk — Warszawa w dwie godziny i 18 minut. Czas podróży z Gdańska do Wrocławia wyniesie cztery godziny i osiem minut, a do Krakowa — cztery godziny i 45 minut.

Z powodu modernizacji stacji Warszawa Wschodnia wszystkie pociągi z Trójmiasta i Olsztyna będą kierowane przez stację Warszawa Gdańska, z pominięciem stacji Warszawa Wschodnia, Centralna i Zachodnia. Jednocześnie prace na odcinku Lębork — Słupsk mogą tymczasowo wydłużyć czas podróży i spowodować korekty rozkładu jazdy.

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