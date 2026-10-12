Польский перевозчик PKP Intercity в декабре введет новое расписание на сезон 2026/2027, предусматривающее 600 ежедневных сообщений. Это на 69 рейсов больше, чем в предыдущем сезоне. Летом количество ежедневных рейсов должно вырасти до 622, сообщает RMF24.

Регулярное движение на основных направлениях

Одним из главных изменений станут цикличные отправления поездов на наиболее загруженных маршрутах. В зависимости от направления рейсы будут курсировать с интервалом в 30 минут, один, два или четыре часа.

На маршруте Варшава — Щецин поезда будут отправляться каждые два часа, чередуясь как экспрессные и экономические. Между Варшавой и Познанью экспрессы планируют запускать каждый час, а экономические поезда — раз в два часа. Сообщение между Варшавой и Труймястом большую часть дня будет доступно каждые 30 минут.

Подобный принцип будет действовать, в частности, на маршрутах Краков — Варшава — Труймясто, Щецин — Познань — Лодзь — Краков и Варшава — Жешув — Перемышль.

Новые рейсы

На направлении Варшава — Краков появятся два новых экономических поезда: TLK Wit Stwosz, который будет курсировать между Белостоком и Закопане, и IC Zamenhof по маршруту Белосток — Краков. Всего между Варшавой и Краковом планируется 32 поезда в день.

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Для Подкарпатского воеводства добавят сообщения до Варшавы поездами IC Banach и IC Siarkowiec. На линии Бельско-Бяла — Краков будет восемь ежедневных рейсов, в том числе новые IC Czupel, IC Klimczok, IC Rysianka и IC Pilsko.

Перевозчик также анонсировал ночной поезд IC Podhalanin до Закопане, IC Mewa из Холма в Свиноуйсьце и IC Lajkonik из Кракова в Щецин. Между Варшавой и Белостоком будут курсировать 15 пар поездов в день — на одну больше, чем ранее.

Более быстрые поездки и изменения в Варшаве

Самый быстрый поезд EIP преодолеет маршрут Гданьск — Варшава за два часа 18 минут. Время в пути из Гданьска во Вроцлав составит четыре часа восемь минут, а до Кракова — четыре часа 45 минут.

Из-за модернизации станции Варшава-Восточная все поезда из Труймяста и Ольштына будут следовать через станцию Варшава-Гданьская, минуя станции Варшава-Восточная, Центральная и Западная. В то же время работы на участке Лемборк — Слупск могут временно увеличить продолжительность поездок и привести к корректировкам расписания.

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