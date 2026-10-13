Дефицит бензина на Бали привёл к многочасовым очередям на заправках

Водители в различных районах индонезийского острова Бали столкнулись с длинными очередями на автозаправочных станциях. Из-за нехватки топлива автомобилисты вынуждены часами ждать, чтобы заправить свои транспортные средства.

На заправках Денпасара и южного Бадунга водители пытаются приобрести бензин Pertalite и Pertamax. В то же время местные власти сообщают, что поставки топлива постепенно восстанавливаются.

На заправках по всему Денпасару и южному Бадунгу, включая Куту, образовались длинные очереди, поскольку становится всё сложнее найти топливо Pertalite и, в некоторых местах, Pertamax.

Некоторые очереди вытянулись за пределы въездов на заправки и на прилегающие дороги, в то время как водители сообщали, что объезжали несколько заправочных станций, только чтобы обнаружить, что запасы топлива исчерпаны. Сообщается о пробках, которые, по данным detikNews, влияют на движение транспорта.

Один житель рассказал, что из-за дефицита его жена была вынуждена стоять в очереди до рассвета. «Сегодня утром моя жена встала в очередь в 4:30 утра и простояла два с половиной часа, прежде чем наконец смогла заправиться. Это безумие», — сказал он.

Глава Агентства по вопросам рабочей силы, энергетики и минеральных ресурсов Бали Ида Багус Сетиаван на прошлой неделе заявил, что власти сотрудничают с поставщиком топлива Pertamina и дистрибьюторами, чтобы восстановить нормальные поставки.

«Технически, нам сообщили о перенаправлении потока топлива с депо Песангаран на транзитный терминал Манггис. В настоящее время ситуация постепенно нормализуется», — сказал он.

Сетиаван отметил, что чиновники все еще ожидают более подробной информации о причине перебоев в распределении и их более широком влиянии на доступность топлива.

Начальник полиции Бадунга, АКБП Джозеф Эдвард Пурба, как пишет detikNews, указал, что пробки на нескольких заправках в Бадунге были вызваны техническими проблемами с поставками топлива от поставщиков.

Дефицит возник после аналогичных перебоев в конце августа, когда проблемы с поставками топлива также привели к длинным очередям на автозаправочных станциях в разных частях Бали.

Власти заявляют, что распределение топлива постепенно восстанавливается, но его доступность по-прежнему зависит от местоположения.

Об этом сообщается со ссылкой на 7NEWS.

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