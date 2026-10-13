Во Владивостоке, Российская Федерация — государство-агрессор, сильные ливни затопили городские улицы, привели к остановке трамвайного движения и многокилометровым пробкам. За несколько часов в районе города выпало примерно месячное количество осадков, сообщает Interia.

До 120 литров воды на квадратный метр

По состоянию на 16:00 по местному времени количество осадков достигло 71 литра на квадратный метр, а в отдельных районах города превысило 120 литров. Из-за интенсивного дождя городская дренажная система не справилась с потоком воды, который затопил ряд улиц.

По данным сервиса VL, пробки в городе растянулись до 14 километров. Под одним из мостов образовалось большое скопление воды. На улице Шепеткова стремительный поток унес женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Для нее вызвали скорую помощь; предполагается, что она могла сломать ногу.

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Протечки в университетском комплексе

К полудню по местному времени во Владивостоке приостановили движение трамваев. Вода также проникла в здания университетского комплекса на острове Русский: в библиотеке она текла с потолка, подобные протечки зафиксировали в общежитиях. В некоторых корпусах были перебои с электроснабжением.

Жители одного из комплексов общежитий сообщали о протечках с потолков и через окна. Администрация посоветовала им уплотнять окна клейкой лентой и закрывать отверстия. Городские власти призвали жителей ограничить поездки на личных автомобилях и не оставлять машины под деревьями.

На улицах работали 97 единиц специальной техники и мотопомпы. Движение восстанавливали постепенно после расчистки отдельных участков. Дожди продолжались, а порывы ветра, согласно прогнозу, могли усилиться примерно до 100 км/ч.

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