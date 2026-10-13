We Władywostoku, Federacja Rosyjska — państwo-agresor — silne ulewy zalały miejskie ulice, doprowadziły do wstrzymania ruchu tramwajowego i wielokilometrowych korków. W ciągu kilku godzin w rejonie miasta spadła mniej więcej miesięczna norma opadów, informuje Interia.

Do 120 litrów wody na metr kwadratowy

Według stanu na godzinę 16:00 czasu lokalnego ilość opadów osiągnęła 71 litrów na metr kwadratowy, a w niektórych częściach miasta przekroczyła 120 litrów. Z powodu intensywnego deszczu miejski system odprowadzania wody nie poradził sobie z jej napływem, który zalał szereg ulic.

Według serwisu VL korki w mieście rozciągnęły się na 14 kilometrów. Pod jednym z mostów utworzyło się duże nagromadzenie wody. Na ulicy Szepetkowa gwałtowny nurt porwał kobietę, która przechodziła przez jezdnię po przejściu dla pieszych. Wezwano do niej karetkę pogotowia; przypuszcza się, że mogła złamać nogę.

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Przecieki w kompleksie uniwersyteckim

Do południa czasu lokalnego we Władywostoku wstrzymano ruch tramwajów. Woda dostała się również do budynków kompleksu uniwersyteckiego na wyspie Ruskij: w bibliotece cieknła z sufitu, podobne przecieki odnotowano w akademikach. W niektórych budynkach wystąpiły przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Mieszkańcy jednego z kompleksów akademików zgłaszali przecieki z sufitów i przez okna. Administracja zaleciła im uszczelnianie okien taśmą klejącą i zamykanie otworów. Władze miejskie wezwały mieszkańców do ograniczenia podróży prywatnymi samochodami i niepozostawiania aut pod drzewami.

Na ulicach pracowało 97 jednostek specjalistycznego sprzętu oraz motopompy. Ruch przywracano stopniowo po oczyszczeniu poszczególnych odcinków. Deszcze trwały, a porywy wiatru, według prognozy, mogły nasilić się do około 100 km/h.

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