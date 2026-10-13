在符拉迪沃斯托克，俄罗斯联邦——侵略国——强降雨淹没了城市街道，导致有轨电车停运并引发绵延数公里的交通拥堵。数小时内，该市区域降下了约一个月的降水量，Interia报道。

每平方米最高120升水

截至当地时间16时，降水量达到每平方米71升，城市部分地区超过每平方米120升。由于降雨强烈，城市排水系统无法应对水流，多个街道被淹。

据VL服务数据，市内交通拥堵延伸至14公里。一座桥下形成了大面积积水。在舍佩特科瓦街，一名正通过人行横道过马路的女子被湍急水流冲走。有人为她叫了救护车；据推测，她可能摔断了腿。

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大学综合体出现漏水

到当地时间中午，符拉迪沃斯托克的有轨电车运行被暂停。水还进入了俄罗斯岛上大学综合体的建筑：图书馆的天花板漏水，宿舍也记录到类似漏水情况。一些楼宇出现供电中断。

一处宿舍综合体的居民报告称，天花板和窗户都在漏水。管理部门建议他们用胶带密封窗户并封堵开口。市政府呼吁居民减少私家车出行，不要将车辆停在树下。

街道上有97台特种设备和机动泵在作业。个别路段清理后，交通逐步恢复。降雨仍在持续，而根据预报，阵风可能增强至约每小时100公里。

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