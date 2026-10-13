В России взорвался газопровод, соединяющий Центральную Азию с Европой

В Пензенской области России произошел взрыв на подземном газопроводе «Средняя Азия — Центр», по которому газ транспортируется из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана в Россию. После инцидента возник факельный огонь, а высота столба пламени достигла примерно 70 метров.

Инцидент произошел вблизи села Волчково. После взрыва газопровод перекрыли. Впоследствии на месте происшествия загорелась трава. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Газопровод «Средняя Азия – Центр» является важной частью газотранспортной системы, которая исторически использовалась для поставки природного газа из Центральной Азии в Россию. Маршрут проходит через несколько стран региона, а его общая протяженность составляет около 5 тыс. км.

Обстоятельства взрыва и причины возгорания пока не уточняются. Информации о масштабах повреждений трубопровода и сроках возобновления его работы нет.

Добавим, что в Ростове-на-Дону после украинского удара сгорел нефтяной терминал.

Напомним, в России третьи сутки горел нефтеналивной терминал после атаки дронов.

В ночь на 10 октября беспилотники атаковали российский НПЗ в Ростове-на-Дону. После нескольких взрывов на предприятии возник масштабный пожар. Вероятной целью стал нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

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