В регионе Уэст-Мидлендс в Великобритании камеры с поддержкой искусственного интеллекта за две недели зафиксировали почти 19 тысяч потенциальных нарушений правил дорожного движения. Технологию тестировали возле пожарных станций в районах Лейдивуд и Фоллингс-Парк. Камеры использовали для выявления случаев непристегнутых ремней безопасности и использования мобильных телефонов во время управления автомобилем.

Результаты двухнедельного теста

Как сообщает RMF24, в Лейдивуде система определила 11 045 возможных нарушений, связанных с непристегнутыми ремнями, и 1 163 случая использования телефона. В Фоллингс-Парке зафиксировали соответственно 6 030 и 757 таких случаев.

Камеры, в частности, зафиксировали пассажира на переднем сиденье, который держал на коленях маленького ребенка без ремня безопасности. На десятках снимков также были дети, которых перевозили без автокресел, соответствующих их возрасту. В одном из случаев водитель держал мобильный телефон обеими руками.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По итогам пилота штрафов не будет

Мэр Уэст-Мидлендса Ричард Паркер заявил, что число людей, подвергающих опасности себя и других, оказалось значительно больше, чем ожидалось. Пилотный проект профинансировали региональные власти в сотрудничестве с полицией и пожарной службой.

По результатам именно этого тестирования штрафы или другие наказания не предусмотрены. Целью проекта была оценка масштаба проблемы использования телефонов во время вождения и ненадлежащего обеспечения безопасности детей в автомобилях. Результаты анализируют, чтобы определить, как такую технологию можно применять в будущей работе полиции. Согласно приведенной статистике, в прошлом году в Великобритании использование телефона связывали с 32 смертельными ДТП, а непристегнутые ремни безопасности — со смертью 133 человек.

Читай нас в