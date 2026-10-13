英国AI两周发现近1.9万起交通违规行为——RMF24

英国西米德兰兹地区配备人工智能的摄像头在两周内记录了近1.9万起潜在交通违规行为。该技术在莱迪伍德和福林斯公园地区消防站附近进行了测试。这些摄像头被用于识别未系安全带以及驾车时使用手机的情况。

两周测试结果

据RMF24报道，在莱迪伍德，该系统识别出11,045起与未系安全带有关的可能违规行为，以及1,163起使用手机的情况。在福林斯公园，分别记录到6,030起和757起此类情况。

摄像头还记录到一名坐在前排座位的乘客，怀里抱着一名未系安全带的小孩。数十张照片中还出现了未使用符合其年龄的儿童安全座椅运送的儿童。有一起案例中，一名司机双手拿着手机。

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试点结束后不会开罚单

西米德兰兹市长理查德·帕克表示，危及自身和他人安全的人数远高于预期。该试点项目由地区当局与警方及消防部门合作资助。

此次测试的结果不会导致罚款或其他处罚。该项目旨在评估驾车时使用手机以及未能妥善保障儿童在车内安全的问题规模。相关结果正在分析，以确定此类技术未来可如何用于警方工作。根据所引述的统计数据，去年在英国，使用手机与32起致命道路交通事故有关，未系安全带则与133人的死亡有关。

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