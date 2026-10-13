У Британії ШІ виявив майже 19 тисяч порушень ПДР за два тижні — RMF24

У регіоні Вест-Мідлендс у Великій Британії камери з підтримкою штучного інтелекту за два тижні зафіксували майже 19 тисяч потенційних порушень правил дорожнього руху. Технологію тестували біля пожежних станцій у районах Лейдівуд і Фоллінгс-Парк. Камери використовували для виявлення випадків непристебнутих ременів безпеки та користування мобільними телефонами під час керування автомобілем.

Результати двотижневого тесту

Як повідомляє RMF24, у Лейдівуді система визначила 11 045 можливих порушень, пов’язаних із непристебнутими ременями, та 1 163 випадки користування телефоном. У Фоллінгс-Парку зафіксували відповідно 6 030 і 757 таких випадків.

Камери, зокрема, зафіксували пасажира на передньому сидінні, який тримав на колінах маленьку дитину без ременя безпеки. На десятках знімків також були діти, яких перевозили без автокрісел, що відповідають їхньому віку. В одному з випадків водій тримав мобільний телефон обома руками.

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Штрафів за підсумками пілоту не буде

Мер Вест-Мідлендсу Річард Паркер заявив, що кількість людей, які наражають на небезпеку себе й інших, виявилася значно більшою, ніж очікували. Пілот профінансувала регіональна влада у співпраці з поліцією та пожежною службою.

За результатами саме цього тестування штрафів або інших покарань не передбачено. Метою проєкту було оцінити масштаб проблеми використання телефонів під час водіння та неналежного убезпечення дітей в автомобілях. Результати аналізують, щоб визначити, як таку технологію можна застосовувати в майбутній роботі поліції. За наведеною статистикою, торік у Великій Британії користування телефоном пов’язували з 32 смертельними ДТП, а непристебнуті ремені безпеки — зі смертю 133 людей.

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