W regionie West Midlands w Wielkiej Brytanii kamery wspierane przez sztuczną inteligencję zarejestrowały w ciągu dwóch tygodni niemal 19 tys. potencjalnych naruszeń przepisów ruchu drogowego. Technologię testowano w pobliżu remiz strażackich w rejonach Ladywood i Fallings Park. Kamery wykorzystywano do wykrywania przypadków niezapinania pasów bezpieczeństwa oraz korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia samochodu.

Wyniki dwutygodniowego testu

Jak informuje RMF24, w Ladywood system wykrył 11 045 możliwych naruszeń związanych z niezapiętymi pasami oraz 1 163 przypadki korzystania z telefonu. W Fallings Park odnotowano odpowiednio 6 030 i 757 takich przypadków.

Kamery zarejestrowały między innymi pasażera na przednim siedzeniu, który trzymał na kolanach małe dziecko bez zapiętego pasa bezpieczeństwa. Na dziesiątkach zdjęć były również dzieci przewożone bez fotelików samochodowych odpowiednich do ich wieku. W jednym przypadku kierowca trzymał telefon komórkowy obiema rękami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Po pilotażu nie będzie mandatów

Burmistrz West Midlands Richard Parker oświadczył, że liczba osób narażających na niebezpieczeństwo siebie i innych okazała się znacznie większa, niż oczekiwano. Pilotaż został sfinansowany przez władze regionalne we współpracy z policją i strażą pożarną.

W wyniku właśnie tego testu nie przewidziano mandatów ani innych kar. Celem projektu była ocena skali problemu korzystania z telefonów podczas jazdy oraz niewystarczającego zabezpieczenia dzieci w samochodach. Wyniki są analizowane, aby określić, jak taka technologia mogłaby zostać wykorzystana w przyszłej pracy policji. Według przytoczonych statystyk w ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii korzystanie z telefonu powiązano z 32 śmiertelnymi wypadkami drogowymi, a niezapięte pasy bezpieczeństwa — ze śmiercią 133 osób.

Czytaj nas na