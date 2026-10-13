Łotwa i Polska 13 października podpisały memorandum o porozumieniu, które przewiduje rozszerzenie dwustronnej współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dokument zawarto podczas wizyty na Łotwie sekretarza stanu Ministerstwa Obrony Narodowej Polski Cezarego Tomczyka.

Wymiana danych o zagrożeniach

Ze strony Łotwy memorandum podpisał dyrektor ds. polityki w Ministerstwie Obrony, zastępca sekretarza stanu Rolands Heniņš, a ze strony Polski — Cezary Tomczyk. Jak informuje LSM English, porozumienie przewiduje bliższą wymianę informacji o cyberzagrożeniach oraz upowszechnianie najlepszych praktyk.

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Szkolenia i wspólne operacje

Memorandum obejmuje również współpracę w zakresie edukacji, szkolenia specjalistów oraz rozwoju zdolności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Strony mają wymieniać informacje o wykorzystywanych narzędziach i przeprowadzonych badaniach, a także współdziałać przy planowaniu, koordynowaniu i realizacji wspólnych operacji.

Podczas wizyty Tomczyk spotkał się z sekretarz parlamentarną Ministerstwa Obrony Łotwy Kariną Ploką. Omówili łotewsko-polską współpracę w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, kwestie bezpieczeństwa regionalnego oraz możliwości dalszego zacieśniania współpracy.

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