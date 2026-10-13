Латвия и Польша 13 октября подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий расширение двустороннего сотрудничества в сфере кибербезопасности. Документ заключили во время визита в Латвию государственного секретаря Министерства обороны Польши Цезария Томчика.

Обмен данными об угрозах

Со стороны Латвии меморандум подписал директор по вопросам политики Министерства обороны, заместитель государственного секретаря Роландс Хениньш, а со стороны Польши — Цезарий Томчик. Как сообщает LSM English, договоренность предусматривает более тесный обмен информацией о киберугрозах и распространение лучших практик.

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Обучение и совместные операции

Меморандум также охватывает сотрудничество в образовании, подготовке специалистов и развитии возможностей в сфере кибербезопасности. Стороны должны обмениваться информацией об используемых инструментах и проведенных исследованиях, а также взаимодействовать в планировании, координации и реализации совместных операций.

Во время визита Томчик встретился с парламентским секретарем Министерства обороны Латвии Кариной Плокой. Они обсудили латвийско-польское сотрудничество в сфере обороны и безопасности, вопросы региональной безопасности и возможности дальнейшего укрепления взаимодействия.

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