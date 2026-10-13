W Polsce Komisja Wenecka dopuściła możliwość, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mogą złożyć ślubowanie bez fizycznej obecności prezydenta, jeśli procedura zostanie przeprowadzona w należytej formie i poświadczona aktem notarialnym przekazanym głowie państwa. Informuje o tym RMF24.

Warunki procedury

Taka możliwość, zgodnie z rekomendacją komisji, może być stosowana, jeśli prezydent odmawia przyjęcia ślubowania sędziego lub opóźnia przeprowadzenie ceremonii. Komisja Wenecka wskazała również na potrzebę zagwarantowania, aby prezydent niezwłocznie przyjmował ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm i nie rościł sobie prawa do weryfikowania ich wyboru.

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Spór wokół sześciu sędziów

Spór dotyczy sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których Sejm wybrał 13 marca. Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie jedynie od Dariusza Szostka i Magdaleny Bentkowskiej. W odniesieniu do pozostałych czterech uznał, że nie spełniono wymogów proceduralnych.

Koalicja rządząca i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślają, że prezydent nie może wybiórczo oceniać decyzji Sejmu. Czterech sędziów złożyło ślubowanie w Sejmie i przekazało pisemne teksty ślubowania do kancelarii prezydenta. Jednocześnie prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich do wykonywania obowiązków, powołując się na brak informacji od prezydenta o przyjęciu ślubowania.

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