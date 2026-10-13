В Польше Венецианская комиссия допустила, что судьи Конституционного трибунала могут принести присягу без физического присутствия президента, если процедура будет проведена в надлежащей форме и удостоверена нотариальным актом, переданным главе государства. Об этом сообщает RMF24.

Условия процедуры

Такой вариант, согласно рекомендации комиссии, может применяться, если президент отказывается принять присягу судьи или затягивает проведение церемонии. Венецианская комиссия также указала на необходимость гарантировать, чтобы президент безотлагательно принимал присягу у судей Конституционного трибунала, избранных Сеймом, и не претендовал на право проверять их избрание.

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Спор вокруг шести судей

Спор касается шести судей Конституционного трибунала, которых Сейм избрал 13 марта. Президент Кароль Навроцкий принял присягу только у Дариуша Шостека и Магдалены Бентковской. Относительно остальных четырех он считал, что процедурные требования не были соблюдены.

Правящая коалиция и министр юстиции Вальдемар Журек настаивают, что президент не может избирательно оценивать решения Сейма. Четверо судей принесли присягу в Сейме и передали письменные тексты присяги в канцелярию президента. В то же время председатель Конституционного трибунала Богдан Свенчковский не допустил их к исполнению обязанностей, сославшись на отсутствие информации от президента о принятии присяги.

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