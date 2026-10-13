Aktywistka klimatyczna Greta Thunberg dołączyła do uczniowskiego protestu w pobliżu liceum Paula Éluarda w Saint-Denis, na przedmieściach Paryża we Francji. Uczniowie protestują przeciwko niedoborowi nauczycieli, przepełnionym klasom i zaniedbanemu stanowi budynków szkolnych, poinformował The Guardian.

Thunberg powiedziała dziennikarzom, że młodzi ludzie nie są włączani do dyskusji o problemach edukacji. Jak stwierdziła, przyszłość młodych ludzi jest im „kradziona”, a szkoły nie otrzymują niezbędnych inwestycji.

Protesty trwają trzeci tydzień

Akcje trwają już trzeci tydzień. Popierają je związki zawodowe, część nauczycieli oraz politycy radykalnej lewicowej opozycji. Według francuskiego MSW w marszach w całym kraju uczestniczyło w ubiegły wtorek ponad 260 tys. osób, a w czwartek kolejne 75 tys. Nowych protestów oczekiwano w kilku dużych miastach, w tym w Paryżu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W Paryżu, Marsylii i innych miastach licea ponownie zostały zablokowane. Studencki związek UE, którego członkowie również dołączyli do demonstracji solidarnościowych, oświadczył, że władze nie słuchają młodych ludzi.

Zatrzymania i zarzuty brutalności policji

Minister edukacji Édouard Geffray oświadczył, że do szkół z największymi brakami kadrowymi kierowanych jest 3 tys. nauczycieli zastępczych. Oczekiwał, że całkowicie zamkniętych zostanie około 200 z 3 700 francuskich liceów. Francuskie media informowały również o odwołaniu lub zakłóceniu zajęć w znacznie większej liczbie szkół, z których część przeszła na nauczanie zdalne.

Prezydent Emmanuel Macron wezwał do powściągliwości, stwierdzając, że problemy wymagają czasu, konsultacji, dyskusji i szacunku. Według danych rządowych podczas protestów zatrzymano ponad 6 800 osób, głównie nieletnich; wobec około 1 500 osób toczą się postępowania sądowe. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o dochodzeniach w sprawie 24 zgłoszeń dotyczących brutalności policji. Organizacje praw człowieka i uczestnicy akcji oskarżają funkcjonariuszy o nieproporcjonalne użycie siły.

Czytaj nas na