Климатическая активистка Грета Тунберг присоединилась к ученическому протесту возле лицея Поля Элюара в Сен-Дени, пригороде Парижа во Франции. Школьники выступают против нехватки учителей, переполненных классов и запущенного состояния школьных зданий, сообщает The Guardian.

Тунберг заявила журналистам, что молодежь не привлекают к обсуждению проблем образования. По ее словам, будущее молодых людей «у них крадут», а школы не получают необходимых инвестиций.

Протесты продолжаются третью неделю

Акции продолжаются уже третью неделю. Их поддерживают профсоюзы, часть учителей и политики радикальной левой оппозиции. По данным французского МВД, в прошлый вторник в маршах по стране приняли участие более 260 тысяч человек, а в четверг — еще 75 тысяч. Новые протесты ожидались в нескольких крупных городах, в том числе в Париже.

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В Париже, Марселе и других городах лицеи вновь блокировали. Студенческий профсоюз UE, члены которого также присоединились к демонстрациям солидарности, заявил, что власти не прислушиваются к молодежи.

Задержания и заявления о жестокости полиции

Министр образования Эдуар Жеффре заявил, что в школы с наибольшей нехваткой кадров направляют 3 тысячи учителей-заменителей. Он ожидал, что полностью закроются около 200 из 3 700 французских лицеев. Французские СМИ также сообщали об отмене или срыве занятий в значительно большем числе школ, часть которых перешла на дистанционное обучение.

Президент Эмманюэль Макрон призвал к сдержанности, заявив, что проблемы требуют времени, консультаций, обсуждения и уважения. По правительственным данным, во время протестов задержали более 6 800 человек, преимущественно несовершеннолетних; против примерно 1 500 человек ведутся судебные производства. Министерство юстиции сообщило о расследовании 24 заявлений о жестокости полиции. Правозащитные организации и участники акций обвиняют правоохранителей в непропорциональном применении силы.

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