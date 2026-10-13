气候活动人士格蕾塔·通贝里加入了法国巴黎郊区圣但尼保罗·艾吕雅中学附近的学生抗议活动。学生们抗议教师短缺、班级过度拥挤以及校舍年久失修，《卫报》报道。

通贝里对记者表示，年轻人没有被纳入有关教育问题的讨论。她说，年轻人的未来正在被“从他们手中夺走”，而学校没有获得必要的投资。

抗议活动持续第三周

这些行动已持续第三周。工会、部分教师以及激进左翼反对派政治人士支持这些活动。根据法国内政部的数据，上周二全国游行有超过26万人参加，周四另有7.5万人参加。包括巴黎在内的数个大城市预计将举行新的抗议活动。

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巴黎、马赛及其他城市的中学再次被封锁。其成员也参加了声援示威的学生工会UE表示，当局没有倾听年轻人的声音。

拘留与警方暴力指控

教育部长爱德华·热弗雷表示，正向人员短缺最严重的学校派遣3000名代课教师。他预计，法国3700所中学中约有200所将完全关闭。法国媒体还报道称，数量显著更多的学校取消或中断了课程，其中一部分转为远程教学。

总统埃马纽埃尔·马克龙呼吁保持克制，并表示这些问题需要时间、协商、讨论和尊重。根据政府数据，抗议期间有超过6800人被拘留，其中大多数为未成年人；约1500人正面临司法程序。司法部表示，正在调查24起有关警方暴力的指控。人权组织和抗议参与者指责执法人员不成比例地使用武力。

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