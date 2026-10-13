Szef rządu Togo Faure Gnassingbé spotkał się 13 października 2026 roku w Pekinie w Chinach z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem podczas oficjalnej wizyty w kraju. O spotkaniu informuje The Rio Times, powołując się na państwowy portal Togo République Togolaise oraz chińską agencję Xinhua.

Wizyta Gnassingbé trwa od 9 do 16 października na zaproszenie premiera Rady Państwa ChRL Li Qianga. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało również jego rozmowy z Li Qiangiem oraz spotkanie z Zhao Lejim, przewodniczącym Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Jest to siódma oficjalna wizyta Gnassingbé w Chinach.

Współpraca w sektorze rolnym

Na początku podróży Gnassingbé odwiedził park demonstracyjny inteligentnego rolnictwa w Yangling w prowincji Shaanxi. Stosuje się tam sztuczną inteligencję, robotykę i technologie cyfrowe w celu zwiększenia plonów oraz efektywności produkcji rolnej.

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Region Kara na północy Togo i prowincja Shaanxi podpisały memorandum o porozumieniu. Dokument obejmuje zdecentralizowaną współpracę w dziedzinie rolnictwa, energetyki, ochrony środowiska i zarządzania zasobami naturalnymi. Projekty, finansowanie i mechanizmy realizacji porozumień nie zostały jeszcze określone.

Porty i inwestycje

11 października Gnassingbé odwiedził portowe miasto Xiamen w prowincji Fujian, gdzie zwiedził muzeum specjalnej strefy ekonomicznej oraz instytut oceanograficzny. Togijski oficjalny portal porównał model rozwoju Xiamenu z planami Lomé dotyczącymi rozwoju portu głębokowodnego i platformy przemysłowej Adétikopé.

Obroty handlowe Togo i Chin osiągnęły w 2025 roku 5,4 mld dolarów USA, czyli około 55% więcej niż rok wcześniej. Strona togijska oświadczyła, że dąży do nadania nowego impulsu stosunkom dwustronnym, które we wrześniu 2024 roku podniesiono do poziomu wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Pierwsze doniesienia z Lomé i Pekinu nie zawierały szczegółów rozmów Gnassingbé z Xi Jinpingiem.

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