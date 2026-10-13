多哥政府首脑福雷·尼亚辛贝于2026年10月13日在中国北京对该国进行正式访问期间，会见了中国国家主席习近平。据《The Rio Times》报道，消息援引多哥政府门户网站 République Togolaise 和中国新华社。

尼亚辛贝此次访问于10月9日至16日进行，应中国国务院总理李强邀请。中国外交部还宣布，他将与李强举行会谈，并会见全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际。这是尼亚辛贝第七次正式访问中国。

农业领域合作

在行程开始时，尼亚辛贝访问了陕西省杨凌智慧农业示范园。园区利用人工智能、机器人技术和数字技术，提高农作物产量和农业生产效率。

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多哥北部的卡拉地区与陕西省签署了谅解备忘录。该文件涵盖农业、能源、环境保护和自然资源管理领域的分散化合作。项目、融资以及落实协议的机制尚未确定。

港口与投资

10月11日，尼亚辛贝访问了福建省港口城市厦门，参观了经济特区博物馆和一所海洋研究院。多哥官方门户网站将厦门的发展模式与洛美发展深水港和阿德蒂科佩工业平台的计划进行了比较。

2025年，多哥与中国的贸易额达到54亿美元，比上一年增加约55%。多哥方面表示，希望为双边关系注入新的动力；两国关系于2024年9月提升为全面战略伙伴关系。来自洛美和北京的首批消息未披露尼亚辛贝与习近平会谈的细节。

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