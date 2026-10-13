Глава правительства Того Фор Гнассингбе 13 октября 2026 года встретился в Пекине, Китай, с председателем КНР Си Цзиньпином во время официального визита в страну. О встрече сообщает The Rio Times со ссылкой на государственный портал Того République Togolaise и китайское агентство Xinhua.

Визит Гнассингбе проходит с 9 по 16 октября по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна. МИД Китая также анонсировал его переговоры с Ли Цяном и встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Это седьмой официальный визит Гнассингбе в Китай.

Сотрудничество в аграрном секторе

В начале поездки Гнассингбе посетил демонстрационный парк умного сельского хозяйства в Янлине, провинция Шэньси. Там применяют искусственный интеллект, робототехнику и цифровые технологии для повышения урожайности и эффективности агропроизводства.

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Регион Кара на севере Того и провинция Шэньси подписали меморандум о взаимопонимании. Документ охватывает децентрализованное сотрудничество в аграрной сфере, энергетике, охране окружающей среды и управлении природными ресурсами. Проекты, финансирование и механизмы реализации договоренностей еще не определены.

Порты и инвестиции

11 октября Гнассингбе посетил портовый город Сямынь в провинции Фуцзянь, где побывал в музее специальной экономической зоны и океанографическом институте. Тоголезский официальный портал сравнил модель развития Сямэня с планами Ломе развивать глубоководный порт и промышленную платформу Адетикопе.

Торговый оборот Того и Китая в 2025 году достиг 5,4 млрд долларов США, что примерно на 55% больше, чем годом ранее. Тоголезская сторона заявляла, что стремится придать новый импульс двусторонним связям, которые в сентябре 2024 года повысили до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Первые сообщения из Ломе и Пекина не содержали подробностей переговоров Гнассингбе с Си Цзиньпином.

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