Okręgowy Komitet Planowania i Budownictwa w Tel Awiwie we wtorek zatwierdził projekt stałej ambasady Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Herzliji Pituach w Izraelu. Budynek placówki dyplomatycznej może mieć do 15 pięter.

Biura i rezydencje dyplomatów

Zatwierdzony plan przewiduje ulokowanie w budynku biur ambasady, a także rezydencji ambasadora i personelu dyplomatycznego. Decyzja otwiera drogę do dalszej realizacji projektu stałej siedziby misji dyplomatycznej ZEA w Izraelu, informuje Jerusalem Post.

Stosunki dyplomatyczne między Izraelem a ZEA zostały nawiązane po podpisaniu Porozumień Abrahamowych sześć lat temu. Publikacja zauważa, że na relacje między oboma krajami wpływają napięcia w regionie.

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Miejsce dla ambasady wybrano wcześniej

W październiku Jerusalem Post informował, że stała ambasada ma zostać zbudowana właśnie w Herzliji, powołując się na potwierdzenie burmistrza miasta Jariwa Fischera. Według niego miasto zamierza rozwijać więzi z państwami uczestniczącymi w Porozumieniach Abrahamowych w dziedzinach edukacji, transportu, technologii, turystyki i ochrony środowiska.

Izraelski Zarząd Ziemi wcześniej oświadczył, że poszukiwanie działki było trudne i wiązało się z negocjacjami z różnymi stronami. Wniosek o znalezienie stałej lokalizacji dla ambasady nadszedł z biura premiera Izraela.

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