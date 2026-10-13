В Ізраїлі схвалили проєкт посольства ОАЕ заввишки до 15 поверхів — Jerusalem Post

Окружний комітет з планування та будівництва Тель-Авіва у вівторок схвалив проєкт постійного посольства Об’єднаних Арабських Еміратів у Герцлії-Пітуах в Ізраїлі. Будівля дипломатичного представництва може мати до 15 поверхів.

Офіси та резиденції дипломатів

Затверджений план передбачає розміщення в будівлі офісів посольства, а також резиденцій посла й дипломатичного персоналу. Рішення відкриває шлях до подальшої реалізації проєкту постійної штаб-квартири дипломатичної місії ОАЕ в Ізраїлі, повідомляє Jerusalem Post.

Дипломатичні відносини між Ізраїлем та ОАЕ були встановлені після підписання Авраамових угод шість років тому. Видання зазначає, що на відносини між двома країнами впливає напруженість у регіоні.

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Місце для посольства обрали раніше

У жовтні Jerusalem Post повідомляла, що постійне посольство планують збудувати саме в Герцлії, посилаючись на підтвердження мера міста Яріва Фішера. За його словами, місто має намір розвивати зв’язки з державами — учасницями Авраамових угод у сферах освіти, транспорту, технологій, туризму та охорони довкілля.

Ізраїльське земельне управління раніше заявляло, що пошук земельної ділянки був складним і передбачав переговори з різними сторонами. Запит на пошук постійного місця для посольства надійшов від офісу прем’єр-міністра Ізраїлю.

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