Окружной комитет по планированию и строительству Тель-Авива во вторник одобрил проект постоянного посольства Объединённых Арабских Эмиратов в Герцлии-Питуах в Израиле. Здание дипломатического представительства может иметь до 15 этажей.

Офисы и резиденции дипломатов

Утверждённый план предусматривает размещение в здании офисов посольства, а также резиденций посла и дипломатического персонала. Решение открывает путь к дальнейшей реализации проекта постоянной штаб-квартиры дипломатической миссии ОАЭ в Израиле, сообщает Jerusalem Post.

Дипломатические отношения между Израилем и ОАЭ были установлены после подписания Авраамовых соглашений шесть лет назад. Издание отмечает, что на отношения между двумя странами влияет напряжённость в регионе.

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Место для посольства выбрали ранее

В октябре Jerusalem Post сообщала, что постоянное посольство планируют построить именно в Герцлии, ссылаясь на подтверждение мэра города Ярива Фишера. По его словам, город намерен развивать связи с государствами — участниками Авраамовых соглашений в сферах образования, транспорта, технологий, туризма и охраны окружающей среды.

Израильское земельное управление ранее заявляло, что поиск земельного участка был сложным и предусматривал переговоры с различными сторонами. Запрос на поиск постоянного места для посольства поступил от офиса премьер-министра Израиля.

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