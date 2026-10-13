Трамп разозлился на Зеленского из-за Нобелевской премии — The Atlantic

Президент США Дональд Трамп всё больше считает украинского лидера Владимира Зеленского главным препятствием на пути к прекращению войны и получению Нобелевской премии мира.

В Белом доме обсуждают возможность прекращения военной помощи и передачи разведывательных данных Киеву в случае продолжения ударов Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Издание The Atlantic отмечает, что такие действия американской администрации воспринимаются как попытка заставить Украину отступить от своих позиций и ослабить давление на российскую экономику. Официального решения о введении указанных ограничений пока не принято.

Об этом сообщает The Atlantic.

Напомним, США угрожают оставить Украину без разведданных из-за ударов по российским НПЗ.

Пока Украина продолжает получать разведывательную информацию от Соединённых Штатов. Об этом 13 октября сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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