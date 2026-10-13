Трамп розлютився на Зеленського через Нобелівську премію – The Atlantic

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Президент США Дональд Трамп дедалі більше вважає українського лідера Володимира Зеленського головною перешкодою на шляху до припинення війни та отримання Нобелівської премії миру.

У Білому домі обговорюють можливість припинення військової допомоги та передачі розвідувальних даних Києву у разі продовження ударів Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах.

Видання The Atlantic зазначає, що такі дії американської адміністрації сприймаються як спроба змусити Україну відступити від своїх позицій та послабити тиск на російську економіку. Офіційного рішення щодо введення зазначених обмежень наразі не ухвалено.

Про це повідомляє The Atlantic.

Нагадаємо, США погрожують залишити Україну без розвідданих через удари по російських НПЗ.

Поки Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від Сполучених Штатів. Про це 13 жовтня повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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